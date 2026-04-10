Португалія приєднається до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Ще одна країна — і трибунал офіційно почне роботу

Новини

Unsplash

Португалія стала 15-ю країною, яка приєднається до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Х.

Сибіга пояснив, що залишилася лише одна країна, щоб досягти мінімальної кількості учасників для голосування про юридичне оформлення Спецтрибуналу (воно відбудеться в Кишеневі в травні).

До угоди вже доєдналися: Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Коста-Ріка.

«Ми закликаємо всі країни Європи та світу приєднатися до нашої історичної ініціативи щодо притягнення до відповідальності, щоб уперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати за злочин агресії», — закликав міністр.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.