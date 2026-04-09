Підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької визнали психічно недієздатним постати перед судом

Новини

Charlotte-Mecklenburg Police Department

Експертиза визнала американця Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в серпні 2025 року, психічно недієздатним постати перед судом. Його адвокат просить суд відкласти ключове слухання на пів року, поки його підзахисний залишається під вартою у тюрмі.

Про це пише WCNS.

Брауну висунули паралельні звинувачення в убивстві як на рівні штату Півнчна Кароліна, так і на федеральному рівні — йому загрожує смертна кара. Документи, які надійшли до суду 7 квітня, стверджують, що Браун пройшов огляд у лікарні 29 грудня 2025 року і визнаний «нездатним брати участь у судовому провадженні».

Адвокат Брауна Деніел Робертс подав клопотання за Правилом 24 — цю процедуру використовують у справах, що стосуються смертної кари. Він просить перенести слухання з 30 квітня на пів року, посилаючись на те, що поки Брауна утримують під вартою у федеральній вʼязниці, це становить перешкоду для процедур, повʼязаних з його процесуальною дієздатністю, яких вимагає законодавство штату.

Юридичні експерти кажуть, що визнання підсудного недієздатним «брати участь у судовому провадженні» не рідкість у справах, що стосуються серйозних проблем із психічним здоровʼям. Утім, це не означає, що підсудного звільнять.

Адвокат Тім Каннаді каже, що обвинувачених у таких ситуаціях зазвичай поміщають до безпечного психіатричного закладу, де лікарі можуть спробувати відновити їхню дієздатність за допомогою лікування.

Тим часом федеральні органи влади проводять власну оцінку процесуальної дієздатності, що може додатково вплинути на швидкість справи. Оскільки дієздатність Брауна зараз під питанням, а його справу розділено між судом штату та федеральним судом, дату судового розгляду в жодній з юрисдикцій ще не призначили.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Iryna Zarutska / Facebook

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Йому загрожує смертна кара. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

У мережі зʼявилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного. Згодом чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив українку.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки Ірини Заруцької.