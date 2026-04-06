CNN: Країни-посередники розробили план припинення вогню в Ірані на 45 днів — Трамп його не підтримав

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп не підтримав план про припинення вогню в Ірані на 45 днів, який розробили країни-посередники.

Про це CNN розповіло джерело, ознайомлене з цим планом.

Раніше Axios із посиланням на джерела писав, що США та Іран обговорюють можливість 45-денного перемирʼя. Перемовини ведуть через посередників з Пакистану, Єгипту й Туреччини, а також шляхом обміну повідомленнями між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

План передбачає дворівневий підхід — спершу припинення вогню, а згодом — підписання всеосяжного договору. Водночас джерела медіа наголошують, що ймовірність досягнення домовленостей протягом найближчих двох днів залишається невеликою.

Нагадаємо, встановлений Дональдом Трампом 10-денний термін щодо призупинення атак по енергообʼєктах Ірану, спливає увечері понеділка, 6 квітня. Проте через відсутність прогресу в укладенні угоди президент США продовжив дедлайн на 20 годин — до вечора вівторка.

Ключовими важелями впливу Ірану на переговорах залишаються контроль над Ормузькою протокою та запаси високозбагаченого урану. За даними джерел Axios, Тегеран не готовий поступитися ними в обмін на лише тимчасове припинення вогню. Також план, розроблений за участі Пакистану, включає зобовʼязання Ірану не розвивати ядерну зброю в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів.

Проєкт угоди посередники надіслали Вашингтону та Тегерану в неділю. Посадовець Білого дому підтвердив отримання документа, але наголосив, що президент США не схвалив його.

Згодом Трамп сказав журналістам, що пропозиція про 45-денне перемир’я з Іраном — це «значний крок, але недостатній».

«Вони висунули пропозицію, і це важлива пропозиція. Це значний крок. Цього недостатньо, але це дуже значний крок. Вони зробили — зараз ведуть переговори, і вони зробили дуже значний крок. Подивимося, що буде далі», — сказав президент США.

Високопоставлений іранський чиновник також заявив Reuters, що Іран не відкриє протоку в рамках тимчасового припинення вогню і не погодиться на терміни чи тиск для досягнення угоди. За його словами, Вашингтон не готовий до постійного припинення вогню — а саме це є вимогою Тегерану.

Війна на Близькому Сході і переговори між США та Іраном

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відкриються ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп, закликаючи Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.