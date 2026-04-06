США та Ізраїль ліквідували голову розвідки КВІР Маджида Хадемі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час серії атак 6 квітня США та Ізраїлю по Ірану загинув керівник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-майор Сейєд Маджид Хадемі.

Про це повідомляє Associated Press.

Хадемі очолив КВІР у червні 2025 року, після вбивства його попередника Мохаммада Каземі.

Загалом внаслідок цього удару загинули понад 25 людей. Під ударом, зокрема, був Тегеран.

Президент США Дональд Трамп дав Ірану термін для відкриття Ормузької протоки, через яку перевозять нафту. Він закінчується ввечері 6 квітня. За словами Трампа, якщо протоку не відкриють, то США будуть бити по електростанціях та іншій інфраструктурі і «повернуть країну в камʼяну добу».

За даними двох джерел АР, єгипетські, пакистанські й турецькі посередники надіслали Тегерану та Вашингтону пропозицію про 45-денне припинення вогню та відкриття Ормузької протоки. Іран і США на пропозицію не зреагували.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відкриються ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Дональд Трамп, закликаючи Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.

Автор: Вероніка Довганюк