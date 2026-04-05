Іран пригрозив США та Ізраїлю «воротами у пекло» у відповідь на ультиматум Трампа про 48 годин

Іранські військові пригрозили США та Ізраїлю «відкриттям воріт пекла» у разі нових атак. Перед цим зі схожою заявою виступив президент Дональд Трамп, закликаючи Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.

Про це пише CNN.

«Не забувайте: якщо воєнні дії поширяться, весь регіон стане для вас пеклом. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, яке поглине вас», — сказав речник Центрального штабу іранської армії Ебрагім Зольфагарі.

А командувач Центрального штабу армії Ірану, генерал-майор Алі Абдоллахі Аліабаді попередив, що «для вас відчиняться ворота пекла», якщо інфраструктура Ірану продовжить зазнавати атак.

Перед цим Трамп погрожував Ірану розвʼязати «справжнє пекло», якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки до понеділка, 6 квітня.

«Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них обрушиться справжнє пекло», — написав Трамп 4 квітня в Truth Social.

Наступного дня президент США заявив, що американські війська завдали масштабного удару по Тегерану, унаслідок якого загинули «багато іранських військових керівників, які керували військами невміло й нерозважливо».

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн уже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.