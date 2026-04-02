«Повернемо їх у кам’яний вік». Трамп анонсував ще два-три тижні «нищівних» ударів по Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до завершення війни в Ірані, але попередив про «надзвичайно сильний» удар у найближчі «два-три тижні».

Про це Трамп сказав у зверненні до нації 1 квітня за підсумками місяця операції США та Ізраїлю проти Ірану.

За словами Трампа, ключові цілі військової операції проти Ірану вже близькі до досягнення, і військова операція завершиться «дуже скоро».

«За останні чотири тижні наші Збройні сили здобули швидкі, рішучі, переконливі перемоги на полі бою — перемоги, які мало хто бачив раніше […] Ми повернемо їх у кам’яний вік, де їм місце», — сказав президент США.

Він запевнив, що Військово-морські сили Ірану вже знищені, їхні Повітряні сили — у руїнах, а ракетні й безпілотні можливості Ірану «різко скорочені».

Щодо Ормузької протоки, яка фактично закрита з 28 лютого, Трамп сказав, що Штатам вона не потрібна. За його словами, країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні самі дбати про безпеку цього шляху, а США допоможуть.

«Вони повинні захопити його. Вони можуть це легко зробити, ми будемо допомагати. Але вони повинні взяти на себе ініціативу у захисті нафти, від якої вони так залежать […] Наберіться трохи сміливості. Іран фактично знищений. Найважчу роботу вже зроблено. Тож це має бути легко», — зазначив Трамп.

Американський президент подякував союзникам — Ізраїлю, Саудівській Аравії, Катару, ОАЕ, Кувейту та Бахрейну — і пообіцяв їм захист.

Він також повторив — якщо угоди з Іраном не буде, США завдадуть «дуже сильного удару» по електростанціях країни.

Після звернення Трампа ціни на нафту марки Brent підскочили на 5% — понад $105 за барель.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше за майже чотири роки.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював сам Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану на 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн вже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.