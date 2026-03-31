ООН: Арабські країни можуть втратити $200 мільярдів через війну з Іраном

Нове дослідження ООН показує, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може знищити економічне зростання на Близькому Сході на суму майже $200 мільярдів.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з аналізом, арабські країни можуть втратити від $120 млрд до $194 млрд валового внутрішнього продукту внаслідок порушень, спричинених війною.

Програма розвитку ООН проаналізувала низку різних сценаріїв, щоб визначити, як конфлікт може вплинути на країни регіону. Автори звіту зазначили, що наслідки можуть бути серйозними навіть у разі відносно швидкого завершення війни.

Загальні втрати можуть призвести до зростання рівня безробіття в регіоні на чотири відсоткові пункти, втрати приблизно 3,6 мільйона робочих місць і збільшення кількості людей, що живуть у бідності, ще приблизно на чотири мільйони.

Найбільше постраждають країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та регіон Левант — кожен з них може втратити понад 5,2% свого ВВП.

Конфлікт, який триває вже другий місяць, уже спричинив різке зростання світових цін на енергоносії, дестабілізувавши глобальну економіку. Попередній звіт ООН показав, що фактичне закриття Ормузької протоки підвищує ціни на продовольство та добрива, що особливо болісно вдарить по бідніших країнах.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював сам Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану. Як підтвердження готовності до домовленостей Іран передав «подарунок» для США — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн вже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.