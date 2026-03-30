Sony хоче знімати серіал про журналістське розслідування справи Джеффрі Епштейна. Що відомо

Sony Pictures Television працює над мінісеріалом про розслідування справи американського сексуального злочинця, фінансиста Джеффрі Епштейна. Головну роль в зіграє лауреатка премії «Оскар» Лора Дерн.

Серіал базуватиметься на книзі «Перекручення правосуддя: історія Джеффрі Епштейна» Джулі К. Браун. Це журналістка Miami Herald, яка в серії статей 2018 року привернула увагу до Епштейна та його злочинів. Дерн зіграє в серіалі роль Браун.

Офіційний опис серіалу характеризує його як «вибухову розповідь про журналістку-розслідувачку, яка викриває таємну угоду про визнання вини між Епштейном і федеральними прокурорами. Спираючись на досвід Браун як новаторської репортерки Miami Herald, книга та мінісеріал розповідають про її невтомне багаторічне розслідування, яке дозволило ідентифікувати 80 жертв, переконати ключових постраждалих виступити публічно та призвело до арештів Епштейна і Гіслейн Максвелл».

Адаптує книгу під сценарій Шерон Гоффман, відома сценаріями до серіалів «Місіс Америка» та «Картковий будинок». Вона також буде співшоураннером разом з Ейлін Маєрс.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

19 грудня 2025 року Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном, зокрема фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня 2026 року. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса після спілкування з «російськими дівчатами» виявили інфекцію, що передається статевим шляхом, а Епштейн допомагав йому придбати ліки.

Наприкінці лютого експрезидент США Білл Клінтон, який також згадується у файлах, виступив перед комітетом Конгресу щодо своїх звʼязків з Епштейном. Він заявив, що «нічого не бачив» і «не зробив нічого поганого».