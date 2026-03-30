У МЗС пояснили, чому українські дрони впали у Фінляндії

Українські дрони впали на території Фінляндії, найімовірніше, через роботу російської РЕБ.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам.

«Ми перебуваємо в комунікації з нашими фінськими друзями щодо цього інциденту. Україна вже ділиться всією необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин. Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ. Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент», — наголосив він.

Тихий додав, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у регіоні є саме російська агресія проти України.