Ціни на нафту знову підскочили після атаки хуситів по Ізраїлю

Після атак єменських хуситів по Ізраїлю цими вихідними знову підскочили ціни на нафту.

Вартість нафти марки Brent зросла майже на 3% до понад $115 за барель, а WTI на майже 2% — до $101,4.

Це сталося після того, як у минулі вихідні підтримувані Іраном хусити в Ємені приєдналися до конфлікту та вдарили по Ізраїлю, а Іран пригрозив у відповідь розширити удари по університетах та будинках американських та ізраїльських чиновників.

Експерти вважають, що ціна на нафту Brent може підскочити до $130 за барель найближчими тижнями, оскільки загрози світовому енергопостачанню тривають.

Президент США Дональд Трамп заявив у недільному інтерв’ю газеті Financial Times, що він може «захопити нафту в Ірані» і, можливо, захопити його головний нафтовий хаб — острів Харг.

На запитання про іранську оборону на острові він відповів: «Я не думаю, що у них є якась оборона. Ми могли б захопити його дуже легко».

Трамп порівняв цей потенційний крок із ситуацією у Венесуелі, де США планують контролювати нафтову галузь «на невизначений термін» після захоплення в січні тодішнього президента Ніколаса Мадуро.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.