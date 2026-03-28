NYT: Іран ударив по базі США в Саудівській Аравії, поранені американські військові

Reuters

Іран атакував американську авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії. Поранень зазнали 12 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє The New York Times із посиланнм на джерела.

Щонайменше два літаки-заправники KC-135 зазнали значних пошкоджень під час атаки. Профільне медіа про авіацію Air & Space Forces, посилаючись на іранські знімки наслідків атаки, стверджує, що від іранського удару також постраждав літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry AWACS.

NYT пише, що ця атака — один з найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони протягом місячної війни з Іраном.

Тим часом Ізраїль повідомив, що вперше з початку нинішнього загострення Ємен запустив по ньому ракету.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.