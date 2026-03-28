NYP: Дональд Трамп думає перейменувати Ормузьку протоку в Американську чи протоку Трампа

Президент США Дональд Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку в Американську або протоку Трампа, щойно США зможуть отримати контроль над нею.

Про це пише New York Post із посиланням на джерела.

«Він вважає, що якщо ми будемо її охороняти, дбати про неї, контролювати її та забезпечувати безпечний прохід через неї, то навіщо взагалі називати її так [Ормузька]?» — сказав високопоставлений чиновник.

Цієї теми Трамп публічно торкнувся під час виступу на форумі саудівських інвесторів, де начебто випадково обмовився.

«Вони повинні розблокувати протоку Трампа, тобто Ормузьку. Вибачте, яка прикрість... Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився — випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато», — сказав тоді він.

Раніше Трамп домігся перейменування на картах у США Мексиканської затоки на Американську, а також присвоїв своє ім’я Інституту миру у Вашингтоні.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.