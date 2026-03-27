Колишній репер, який став премʼєр-міністром Непалу після перемоги на виборах, вже склав присягу

У Непалі новий прем’єр-міністр Балендра Шах, колишній репер і мер столиці Катманду, офіційно склав присягу після парламентських виборів.

Про це пише Reuters.

Чоловік очолив уряд після того, як його партія «Растрія Сватантра» здобула 182 із 275 місць у парламенті на виборах 5 березня. Вибори відбулися на тлі антикорупційних протестів зумерів, жертвами яких стали понад 70 людей.

На цих виборах опозиційна партія «Непальський конгрес» посіла друге місце, отримавши лише 38 місць у парламенті. Комуністична партія Непалу отримала 25 мандатів.

У перехідний період країною керувала колишня голова Верховного суду Сушіла Каркі, яка забезпечила проведення дострокових виборів після розпуску парламенту.

Склавши присягу, Шах сформував уряд із 14 міністрів, виконавши обіцянку скоротити державні витрати. Міністром фінансів став економіст Сварнім Вагле, випускник Гарвардського університету.

Протести в Непалі

Уряд Непалу 7 вересня 2025 року вирішив заблокувати доступ до 26 соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram і YouTube. Рішення спричинило невдоволення серед молоді. Через це та роздратування корупцією люди вийшли на протести.

Вже 8 вересня через заворушення загинули щонайменше 19 людей. А наступного дня, 9 вересня, стало відомо, що Непал скасував заборону на використання соціальних мереж.

У вересні 2025 року президент Непалу Рамчандра Паудель розпустив парламент після тижня смертельних заворушень і оголосив дострокові вибори. Прем’єр-міністр К. П. Шарма Олі подав у відставку.

Загалом політична нестабільність у Непалі триває десятиліттями: з 1990 року в країні змінилося 32 уряди, і жоден із них не відпрацював повний п’ятирічний термін.