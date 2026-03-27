Через влучання українського дрона в димар електростанції в Естонії були перебої зі світлом. Але країна покладає провину на РФ

Після влучання українського дрона в димову трубу електростанції в Естонії були тимчасові проблеми зі світлом. Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив: падіння українських дронів на території держави є провиною Росії, а не України.

Про це він повідомив на спільній з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Міністр нагадав, що в димову трубу влучив дрон, який збився з курсу під час атаки на російський порт Приморськ. За його словами, «усе це є наслідком вторгнення Росії в Україну, а Україна лише захищає свою свободу».

Також Певкур заявив, що зростання цін на нафту дозволяє фінансувати воєнну машину РФ, тому Україна робить усе, щоб обмежити можливості Кремля.

Автор: Вероніка Довганюк