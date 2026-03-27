Жертви Епштейна подають позов проти адміністрації Трампа та Google за розголошення їхніх особистих даних

Новини

Getty Images / «Бабель»

Група жертв сексуального злочинця Джеффрі Епштейна подала до суду колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та компанії Google. Усе через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених Мінʼюстом США файлах.

Про це пише NBC News.

«Сполучені Штати, діючи через Міністерство юстиції, зробили свідомий політичний вибір, надаючи пріоритет швидкому розкриттю великого обсягу інформації, а не захисту конфіденційності жертв Епштейна», — наголошують позивачі.

За їхніми словами, Мінʼюст викрив приблизно 100 людей, які пережили насильство з боку засудженого сексуального злочинця, опублікувавши їхню особисту інформацію та розкривши їхні особи світу.

Хоча уряд пізніше прибрав особисту інформацію жертв з оприлюднених файлів, позивачі стверджують, що такі онлайн-ресурси, як Google, продовжують відображати її, ігноруючи прохання жертв про видалення. Згідно з позовом, персональні дані постраждалих досі відображаються у результатах пошуку та контенті, згенерованому штучним інтелектом.

Позивачі вимагають від Міністерства юстиції компенсації щонайменше $1 000 на кожну жертву, а від Google — негайно видалити їхні особисті дані.

«Жертви стикаються з новою травмою. Незнайомці телефонують їм, пишуть електронні листи, погрожують їхній фізичній безпеці та звинувачують їх у змові з Епштейном, хоча насправді вони є жертвами Епштейна», — йдеться в заяві.

Мінʼюст США та представники Google поки що не надали коментарів, а федеральні прокурори раніше заявляли, що працюють над видаленням вказаних документів.

На початку лютого The Wall Street Journal зʼясувала, що в новій порції опублікованих файлів у справі Джеффрі Епштейна Міністерство юстиції США не видалило персональні дані щонайменше 43 жертв. Зокрема тих, хто раніше не розкривав свою особу публічно або був неповнолітнім на момент вчинення насильства.

Жертви повідомили, що після цього вони почали зазнавати онлайн-булінгу. Їхні адвокати тоді звернулися до федеральних судів з вимогою тимчасово закрити сайт з документами, провести повний аудит і призначити незалежного контролера процесу редагування.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

19 грудня 2025 року Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном, зокрема фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня 2026 року. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса після спілкування з «російськими дівчатами» виявили інфекцію, що передається статевим шляхом, а Епштейн допомагав йому придбати ліки.

Наприкінці лютого експрезидент США Білл Клінтон, який також згадується у файлах, виступив перед комітетом Конгресу щодо своїх звʼязків з Епштейном. Він заявив, що «нічого не бачив» і «не зробив нічого поганого».