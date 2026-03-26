У Словаччині розпочали розслідування проти премʼєра Фіцо. Одна з підстав — зупинка аварійного електропостачання Україні

Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів. Однією з підстав стало припинення постачання аварійної електроенергії до України.

Про це заявив лідер словацької опозиційної партії «Свобода і солідарність» (SaS) Браніслав Грелінг, передає Aktuality.

Грелінг розповів, що ще місяць тому подав до суду заяву проти Фіцо, звинувативши його у державній зраді та інших злочинах. До заяви долучилися його однопартійці та понад 13 тисяч людей. За словами Грелінга, це робить її «найбільшою кримінальною заявою в історії».

Підписанти заяви також звинуватили Фіцо у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обовʼязків з управління іноземним майном або терористичному акті. Серед ключових злочинів Фіцо автори вважають припинення постачання аварійної електроенергії до України.

За словами лідера SaS, кримінальну заяву вже передали з Генеральної прокуратури Словаччини до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.

«Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні серйозних злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні і не зам’яли його», — додав Грелінг.