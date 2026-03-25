Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: довічний вирок для Косова залишили без змін

Ірина Власюк / «Бабель»

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для Артема Косова, якого раніше засудили до довічного увʼязнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера.

Про це пише «Суспільне».

Косов просив змінити кваліфікацію справи з умисного вбивства на вбивство через необережність, покарання за яке передбачає 3—5 років увʼязнення чи обмеження волі.

Суд переглянув відео з телеграму пасажирів, які того дня були у вагоні фунікулера. Там чути, як Косов спілкується нецензурно із загиблим Максимом Матерухіним та його друзями.

«Там чути на відео, що я висловлювався нецензурною, я за це вибачаюсь. Але там немає погроз. І як пише у вироку, буду бити тебе, там цього немає», — сказав Косов.

«Підлітки сміялись, але вони вели себе нормально. Але поведінка Косова підтверджує хуліганський мотив. Там чути, як Косов каже, можу кожного покласти за 6 секунд», — сказав адвокат родини загиблого Максима Матерухіна.

Далі переглядали відео з камер спостереження ізсередини фунікулера. Там видно, як виходять обвинувачений та Матерухін з вагона. Косов штовхнув Максима Матерухіна, і той впав у скло. Також, коли Максим був у крові, Косов спробував надати йому допомогу.

Вбвиство Максима Матерухіна

Убивство 16-річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.

Під час допиту Косов постійно плутав покази, змінював їх і відмовлявся відповідати на запитання. Проте свідки підтвердили, що його дії були умисними.

22 вересня суд виніс вирок обвинувачуваному у вбивстві підлітка — його засудили до довічного увʼязнення. Батьки загиблого хлопця вважають це «справедливим вироком».