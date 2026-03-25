Угорщина припиняє постачати газ в Україну. Все через трубопровід «Дружба»

Угорщина припинить постачати газ до України, допоки та не відновить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Про це повідомив премʼєр міністр Угорщини Віктор Орбан у відеозверненні.

«Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині», — сказав Орбан.

Також він вкотре звинуватив Україну в тому, що вона нібито блокує роботу нафтопроводу «Дружба» та атакує «Турецький потік». Він зазначив, що у зв’язку з цим угорці мають створити додаткові резерви та заповнювати власні газові сховища.

Що передувало

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через нафтопровід «Дружба» через російські атаки. В свою чергу, Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця.

Автор: Вероніка Довганюк