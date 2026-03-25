Іран дозволив прохід «неворожим» суднам через Ормузьку протоку. Які умови

Іран заявив, що готовий пропускати через Ормузьку протоку «неворожі» судна, однак лише за умови погодження від Тегерану.

Про це йдеться в новині Reuters.

Іранці написали про це в записці від МЗС країни, яку передали до Ради Безпеки ООН, а також Міжнародній морській організації. Документ отримав генсек Антоніу Гутерреш 22 березня, згодом його розіслали країнам-членам IMO.

У ньому зазначається, що судна можуть безпечно проходити протоку, якщо вони не причетні до «агресії проти Ірану» і дотримуються вимог безпеки, погоджених з іранською владою.

Водночас Тегеран заборонив прохід суднам і будь-яким активам США та Ізраїлю, а також інших країн, які, за його оцінкою, беруть участь у ворожих діях.

Іран наголосив, що вжив «необхідних і пропорційних заходів», щоб не допустити використання протоки для операцій проти себе.

На тлі війни між США та Ізраїлем проти Ірану перевезення через Ормузьку протоку різко скоротилися. Цим маршрутом зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу, тому обмеження вже спричинили перебої на енергетичних ринках.

За даними Reuters, першим судном, яке скористалося новими умовами, став вантажний корабель китайської компанії Newvoyager під прапором Панами, що заплатив Ірану за прохід через протоку.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, тому нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні. Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.