Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск був оманливим у своїх публічних заявах під час ключового періоду поглинання Twitter у 2022 році — такого висновку дійшли присяжні.
Про це пише BBC.
Після двох днів нарад журі федерального суду в Сан-Франциско одноголосно винесло рішення проти техномагната, на якого позвалася група інвесторів Twitter.
Виступаючи в суді раніше цього місяця, Маск наполягав, що не вводив інвесторів в оману, а люди просто надто буквально трактували його публічні коментарі та твіти.
Однак журі вирішило, що деякі його заяви про проблеми з показниками користувачів Twitter, а також натяки на можливий вихід із угоди на $44 мільярди були навмисно оманливими.
У п’ятничному рішенні журі встановило, що Маск штучно знизив ціну акцій Twitter приблизно на $3—8 за акцію в період із травня по жовтень 2022 року через свої публічні заяви. Це означає, що кожен інвестор у цій колективній справі може отримати тисячі доларів компенсації.
- У травні 2022 року Маск почав писати у Twitter про проблеми з фейковими акаунтами («ботами») і заявив, що угоду про купівлю поставлено «на паузу», а згодом оголосив про намір повністю відмовитися від неї.
- Тоді Twitter подав до суду, щоб змусити його виконати угоду, і на початку жовтня Маск таки завершив купівлю за початковою ціною. Наступного року він перейменував платформу на X.