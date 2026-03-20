Сім країн готові долучитись до розблокування Ормузької протоки — щоб знизити ціни на нафту (оновлено)

Getty Images / «Бабель»

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади зробили спільну заяву, що їхні країни готові долучитись до рзблокування Ормузької протоки.

Заяву опублікували на сайті британського уряду.

Вони засудили дії Ірану, що загоржують свободі судноплавства, та вказали, що від росту цін на нафту найбільше страждають уразливі групи населення. Також вони підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства дозволити вивільнити 400 мільйонів барелів стратегічних резервів нафти і заявили, що вживатимуть інших заходів, щоб стабілізувати енргетичні ринки — зокрема співпрацюватимуть з країнами-виробниками нафти, аби вони збільшили видобуток.

Яким чином їхні країни можуть долучитись до відновлення безпеки судноплавства, у заяві не уточнили.

Проте Італія, Німеччина та Франція згодом додали, що йдеться не про негайну військову допомогу, а радше про потенційну багатосторонню ініціативу після припинення вогню. Euroactive передає, що так написало Agence France-Presse. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що шукає союзників, аби створити ініціативу з розблокування на рівні ООН (оновлено о 09:30).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо країни Альянсу не допоможуть США розблокувати протоку. Потім він звернувся з таким проханням до Великої Британії, Франції, Китаю, Японії та Південної Кореї. Тоді The Telegraph писав, що британський премʼєр Кір Стармер відмовив Трампу. Не згодилися і Франція, Німеччина та Південна Корея. А Reuters писав, що Японія і Австралія теж відмовились від ідеї.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.