Зеленський: Українська переговорна делегація вже прямує до США, зустріч відбудеться 21 березня

Офіс президента / Telegram

Українська делегація вже вирушила до США. Зустріч з американською стороною очікується в суботу, 21 березня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, зараз є сигнали від США про готовність продовжити переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Зеленський сказав, що прийшов час завершувати переговорну паузу. Чи будуть на зустрічі представники Росії — наразі невідомо. Однак відомий склад української делегації:

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник офісу президента Кирило Буданов;

лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;

заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Напередодні Зеленський під час спілкування з журналістами говорив, що саме американська сторона запропонувала провести новий раунд переговорів у США. Водночас, за його словами, Росія виступала проти такої локації.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.