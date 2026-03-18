Reuters: Росія не може повністю скористатися зростанням цін на нафту через атаки дронів і погоду

Росія не може повною мірою скористатися зростанням світових цін на нафту на тлі ситуації на Близькому Сході через атаки дронів на інфраструктуру та несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві дані та джерела.

Так, наприкінці минулого тижня відвантаження через порт Новоросійськ відставали від графіка приблизно на 10 днів через негоду та атаки дронів, одна з яких тимчасово зупинила експорт.

Тому, попри зростання попиту, зокрема з боку азійських країн — Таїланду, Індонезії, Китаю та Шрі-Ланки, Росії не вдається збільшити обсяги експорту.

Водночас обсяги відвантаження нафти з ключових портів — Приморська, Усть-Луги та Новоросійська — у березні можуть знизитися до приблизно 1,7 мільйона барелів на добу проти запланованих 1,8 мільйона.

Найбільше падіння очікується в порту Новоросійськ, де експорт може скоротитися майже вдвічі. Причиною стали регулярні атаки дронів і шторми, які порушують роботу інфраструктури.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у лютому експорт російської нафти та нафтопродуктів уже впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни проти України, а зараз показники знижуються ще більше.