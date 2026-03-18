Польський суд постановив екстрадувати російського археолога Бутягіна в Україну
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
Окружний суд Варшави задовольнив запит України і постановив екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна в Україну.
Про це повідомила ініціатива «Адвокат для Олександра Бутягіна».
Рішення не означає негайної екстрадиції — захист археолога планує подавати апеляцію. Адвокати стверджують, що обвинувачення не має доказів, термін давнини у справі минув, а в Україні йому загрожує порушення прав людини.
- Співробітника «Ермітажу» Олександра Бутягіна затримали у Варшаві 4 грудня 2025 року за запитом української прокуратури. В Україні його підозрюють у проведенні незаконних розкопок на терені городища Мірмекій в окупованому Криму та знищенні культурного шару археологічної пам’ятки на суму понад 200 мільйонів гривень.
- Україна вимагала його екстрадиції, у січні з цією вимогою у погодилась прокуратура Польщі.