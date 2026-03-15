Військові експерти України на Близькому Сході, гроші Ощадбанку в Угорщині та послаблення санкцій проти російської нафти. Головне за тиждень

Цього тижня військові експерти з України відправились допомагати боротися з іранськими дронами чотирьом країнам Близького Сходу, уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову про затримання грошей Ощадбанку, а українська збірна посіла сьоме місце на Паралімпійських іграх.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Військові експерти з України на Близькому Сході

У понеділок, 9 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила команду фахівців з безпілотників до Йорданії — щоб допомоги в захисті американських військових баз від іранських дронів. Наступного дня він розповів, що Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди [для боротьби з дронами]: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

Разом з ними поїхав секретар РНБО Рустем Умєров. За словами Зеленського, зараз Україна має запит від шести країн Близького Сходу про допомогу. Наприкінці тижня Умєров і українські військові повинні були повернутись. Після цього Україна мала визначити, якої саме підтримки очікують партнери.

Президент США Дональд Трамп двічі коментував військову допомогу від України для США. В пʼятницю, 13 березня, він сказав, що США не потребують допомоги України в захисті від іранських дронів, бо США мають найкращі дрони у світі й знають про них більше, ніж будь-хто. А наступного дня заявив, що Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога. Притому він відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України з технології перехоплення дронів.

Угорщина утримує вилучені в Ощадбанку гроші та золото

У вівторок, 10 березня, уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після того, як у ніч проти 6 березня там затримали гроші Ощадбанку — $40 млн і €35 млн готівкою та дев’ять золотих злитків по 1 кілограму. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.

У документі йдеться, що під час затримання автівок Ощадбанку не вдалося встановити походження коштів, кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією Угорщини.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Угорщині українських інкасаторів 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Голова Національного банку України Андрій Пишний сказав, що одного з інкасаторів після повернення довелося терміново доправити до лікарні.

США тимчасово помʼякшили санкції проти російської нафти

У ніч проти пʼятниці, 13 березня, США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі. Дозвіл дали на тлі того, що ціна на нафту перевищила $100 за барель через іранські напади на судна в Перській затоці й закриття ключових нафтових терміналів.

Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що дозвіл стосується лише нафти, яка вже перебуває в морі. Це не дасть значної фінансової вигоди російському уряду, бо він отримує більшу частину своїх доходів від енергетики за рахунок податків, що стягуються в місці видобутку.

У тексті ліцензії вказано, що йдеться про нафту, завантажену на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Євросоюз продовжив персональні санкції проти росіян

У суботу, 14 березня, Рада Європейського Союзу вкотре продовжила персональні санкції проти росіян, причетних до війни проти України. Санкції щодо 2 600 фізичних та юридичних осіб продовжили на пів року — до 15 вересня. Це обмеження на поїздки, заморожування їхніх активів та заборона переказувати їм кошти.

Рада вирішила не поновлювати санкції проти двох осіб та виключити зі списку пʼятьох померлих. Про кого саме йдеться — не вказують.

В Італії завершились XIV зимові Паралімпійські ігри

У неділю, 15 березня, завершились XIV зимові Паралімпійські ігри, що проходились в італійських містах Мілан і Кортіна-дʼАмпеццо. Україна посіла сьоме місце з 19 медалями: три золоті та по вісім срібних і бронзових. Перші три місця за Китаєм, США і РФ. Проте за загальною кількістю медалей Україна третя.

Церемонію закриття, як і церемонію відкриття, Україна бойкотує — через присутність на ній росіян і білорусів під своїми прапорами.