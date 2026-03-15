«Ідіть нахуй». Росіяни грубо відмовили французьким радникам, які хотіли долучити європейців до мирних переговорів

Росія в лютому грубо відмовила у відповідь на пропозицію французьких чиновників, щоб європейці долучились до мирних переговорів.

Про це з посиланням на джерела пише FT.

У лютому радник Франції з національної безпеки Емманюель Бонн та радник Бертран Бухвальтер відвідали Москву для переговорів з російським переговорником Юрієм Ушаковим. За словами джерел, французькі чиновники наполягали на тому, щоб Москва погодилася на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.

«Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не маємо, йдіть ви нахуй”», — сказав високопоставлений європейський дипломат.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що «європейці не хочуть допомагати мирному процесу» і що коли приїхав представник Франції, він «не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного».

«На жаль, європейці спрямовують усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці роблять помилку з точки зору власного майбутнього», — сказав він.

Джерела FT також кажуть, що мирний процес в Україні, який очолюють США, зазнає невдачі, оскільки Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів, а його війна проти Ірану послаблює тиск на Росію.

Крім того, США повідомили країнам ЄС, що поставки американської зброї, зокрема засобів протиповітряної оборони, затримаються, оскільки Вашингтон надає пріоритет клієнтам з Близького Сходу, додали співрозмовники медіа.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.