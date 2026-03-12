WSJ: Найбільша нафтова компанія світу веде переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту родовищ

Новини

Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія Saudi Aramco веде перемовини щонайменше з двома українськими компаніями про купівлю дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити її нафтові родовища від іранських атак.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За їхніми словами, компанія Саудівської Аравії намагається якнайшвидше придбати такі безпілотники, випередивши навіть власний уряд та регіональних конкурентів, зокрема Катар.

Тож Saudi Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets, які виробляють дрони-перехоплювачі, здатні збивати інші безпілотники або підриватися поруч із ними.

Тим часом уряд Саудівської Аравії вже веде окремі переговори з Україною про закупівлю таких дронів. Крім того, за словами джерела WSJ, саудівські посадовці контактували з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи радіоелектронної боротьби для придушення зв’язку безпілотників.

10 березня джерела WSJ розповіли, що Саудівська Аравія має намір зробити велике замовлення на засоби ППО українського виробництва: дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби. Угода може коштувати мільйони доларів, але її ще не підписали.

Останніми днями енергетична інфраструктура та нафтові родовища Саудівської Аравії й інших виробників нафти в Перській затоці неодноразово ставали цілями іранських ударів. Зокрема, у суботу, 7 березня, безпілотник, ймовірно, з Ірану, атакував нафтове родовище Berri.

Водночас поки незрозуміло, чи матимуть українські виробники достатні обсяги продукції для експорту і чи дозволить це Київ, з огляду на те, що Україна продовжує використовувати безпілотники для захисту від атак Росії.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

2 березня іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу. Саудівська Аравія заявила про готовність вдарити у відповідь по іранських нафтових обʼєктах.

На тлі бойових дій на Близькому Сході США попросили Україну допомогти в захисті від іранських «Шахедів». Тоді ж Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятися з країнами регіону: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

10 березня стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди для боротьби з дронами: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Також Україна відправила своїх експертів з дронів для захисту американських баз у Йорданії.