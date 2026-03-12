США випустять 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стабілізувати ціни

Новини

США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву, щоб стабілізувати ціни на енергетичному ринку.

Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики.

Вивільнення запасів мають розпочати вже наступного тижня, воно триватиме приблизно 120 днів. У цей час нафту постачатимуть на ринок відповідно до запланованих темпів відбору.

Це частина скоординованого рішення Міжнародного енергетичного агентства. За словами міністра енергетики США Кріса Райта, 32 країни-члени агентства одностайно погодилися надати загалом 400 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів зі своїх стратегічних запасів.

Рішення ухвалили на прохання президента Дональда Трампа, щоб знизити ціни на енергоносії.

У відомстві також заявили, що протягом наступного року США планують поповнити стратегічний резерв приблизно на 200 мільйонів барелів, тобто на 20% більше, ніж використають.

Після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану світові ціни на нафту різко зросли й перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки. Середня вартість галона бензину зросла приблизно на 16% від початку війни — до $3,45, а ціни на дизельне пальне піднялися на 22%.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.