Ірак закрив роботу нафтових портів після атак Ірану на танкери

Getty Images / rarrarorro

Ірак зупинив діяльність своїх нафтових портів після нападу Ірану на два нафтові танкери. Комерційні порти продовжують функціонувати.

Про це заявив Фархан аль Фартусі, гендиректор Іракської портової компанії, передає CNN.

Під час атаки Ірану на танкери Safesea Vishnu під прапором Маршаллових Островів і Zefyros під прапором Мальти загинув один член екіпажу — громадянин Індії. Ще 38 людей врятували.

Іранські безпілотники також влучили в резервуари з пальним у порту Salalah в Омані. Після цього там тимчасово призупинили роботу контейнерного та вантажного терміналів.

Загалом із середи, 11 березня, у Перській затоці сталося шість подібних атак на судна, оскільки Ормузька протока опинилася в центрі конфлікту на Близькому Сході, писав Bloomberg.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.