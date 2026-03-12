CNN: США могли помилково вдарити по школі для дівчат в Ірані через застарілі розвіддані

Новини

Ракетного удару по школі для дівчат у місті Мінаб в Іран, ймовірно, завдали військові США. Це могло статися через використання застарілих розвідданих.

Про це повідомило CNN з посиланням на джерела.

Школа для дівчат розташована приблизно за 60 метрів від бази, яку використовують військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції. Саме ця база була головною ціллю удару, кажуть джерела.

Раніше будівля школи входила до складу військового об’єкта, однак між 2013 і 2016 роками її відокремили та облаштували там навчальний заклад. За даними співрозмовників, Агентство оборонної розвідки США позначило будівлю як військову ціль і передало Центральному командуванню США.

За даними CNN, на відео видно боєприпас, який експерти ідентифікують як крилату ракету BGM-109 Tomahawk або UGM-109 Tomahawk. На кадрах видно момент удару по обʼєкту на території бази КВІР 28 лютого. Коли камера зміщується праворуч, біля школи здіймається великий стовп диму.

Крім того, іранські державні медіа оприлюднили фотографії уламків ракети, які, за їхніми словами, знайшли після атаки. Аналіз CNN та експертів показав, що ці фрагменти схожі на деталі крилатої ракети Tomahawk cruise missile американського виробництва.

Такі ракети є високоточними боєприпасами та перебувають на озброєнні США та обмеженої кількості їхніх союзників. Їх виготовляє американська оборонна компанія Raytheon. За словами експертів, Іран не має таких ракет.

Внаслідок удару по початковій школі для дівчат у Мінабі 28 лютого загинули щонайменше 175 людей, більшість жертв — діти. Водночас президент США Дональд Трамп заперечив, що американські військові могли атакувати школу. За його словами, удару міг завдати сам Іран.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.