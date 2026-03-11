В Угорщині заявили, що їхня делегація вирушила до України на переговори про відновлення «Дружби». В МЗС кажуть — це не делегація

Новини

Угорська делегація вирушила до Києва, щоб провести переговори про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Про це 11 березня повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Делегацію очолює держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек. Виступаючи перед відʼїздом на угорсько-українському прикордонному пункті пропуску «Захонь», Чепек зазначив, що мета поїздки — «твердо представити інтереси Угорщини за столом переговорів».

Переговори планують провести з українськими органами, які відповідають за енергетику, послами в Києві та представником Єврокомісії. Також угорці планують особисто перевірити стан нафтопроводу.

Оновлено о 14:50. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив журналістам, що представники Угорщини, які приїхали сьогодні в Україну, не мають статусу делегації, передає «Європейська правда».

«На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх делегацією», — заявив речник МЗС.

Він додав, що на територію України вранці угорці заїхали за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом.

Що з «Дружбою»

Транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через українську територію зупинили з кінця січня 2026 року. Україна заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений, а Україна, мовляв, блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

У відповідь на це Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». А Словаччина заявила, що припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу». Натомість Зеленський сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

5 березня український президент заявив, що Україна не блокує доступ Єврокомісії до місця ушодження, проте вважає достатнім власне підтвердження руйнувань. Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури.