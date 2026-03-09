МЗС: Інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, 28 годин тримали в кайданках. Одному з них стало погано і він втратив свідомість

Новини

УНІАН

Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима.

Про це повідомило МЗС України.

Там підкреслили, що угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні. Однак для їхнього затримання задіяли бронетранспортер, а бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, були озброєні кулеметами та гранатометами.

В українців забрали особисті речі, зокрема і мобільні телефони — тож вони не могли повідомити рідних, посольство або роботодавця. Більшість речей не повернули.

Одному з інкасаторів, який має інвалідність, допомогли, тільки коли той втратив свідомість. Хворому на діабет насильно ввели якийсь препарат — у нього різко піднявся цукор і розвинулась гіпертонія.

Угорські правоохоронці чинили психологічний і фізичний тиск, не дали можливості давати свідчення рідною мовою і спілкувалися з українцями російською. Також їм не дозволили скористатись послугами адвоката і не пустили до затриманих українського консула.

Хоча доказів причетності затриманих до протиправних дій не було і вони весь час мали статус свідків, всіх інкасаторів депортували на та три роки заборонили вʼїзд на територію Шенгену. У МЗС кажуть, що це виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення.

МЗС України називає ці дії Угорщини неприйнятними та вважає, що вони порушують права людини і міжнародні консульські домовленості. Міністерство також вимагає повернути автомобілі Ощадбанку, якими перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках ($40 млн, €35 млн і 9 кг золота) належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. Автівки Ощадбаку досі залишаються в Угорщині.