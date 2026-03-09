У початкову школу в Ірані, ймовірно, влучила американська ракета Tomahawk

Новини

Ракета, яка влучила в школу в іранському місті Мінаб і забрала життя 108 людей, могла бути американською Tomahawk. Удар стався майже одночасно з атакою на військово-морську базу Корпусу вартових Ісламської революції, що біля школи.

Про це пише The New York Times.

Журналісти NYT встановили, що ракета, що влучила в школу на півдні Ірану, ймовірно, була крилатою ракетою Tomahawk cruise missile.

Напередодні напівофіційне іранське агентство Mehr News Agency оприлюднило відео удару по військово-морській базі Корпусу вартових Ісламської революції поблизу школи в місті Мінаб.

Журналісти NYT перевірили відео та підтвердили, що будівля початкової школи була пошкоджена внаслідок високоточного удару. Вони кажуть, що атака на школу відбулася приблизно в той самий час, що й удар по військово-морській базі.

На відео спершу видно, як ракета влучає в клініку на базі Корпусу вартових Ісламської революції. Коли камера зміщується праворуч, над територією біля школи вже підіймаються стовпи диму.

Внаслідок удару по початковій школі для дівчаток у Мінабі 28 лютого загинули щонайменше 175 людей, більшість жертв — діти. Водночас президент США Дональд Трамп заперечив, що американські військові могли атакувати школу. За його словами, удару міг завдати сам Іран.

Водночас, за інформацією американських слідчих, південні регіони Ірану під час операції були в зоні ударів саме американських сил. Ізраїльські військові тоді атакували інші райони. Це також посилює підозри, що ракета, яка влучила в школу, могла бути американською.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.