Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США в Йорданії

Новини

Офіс президента / Telegram

Україна відправила команду фахівців з безпілотників до Йорданії для допомоги в захисті американських військових баз від іранських дронів.

Про це повідомляє The New York Times, журналіст якої поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

За словами президента, США звернулися до України з проханням про допомогу 5 березня. Уже наступного дня українська команда експертів вирушила на Близький Схід.

Водночас Зеленський каже, що Україна готова допомагати країнам Близького Сходу в протидії дронам, але водночас має враховувати власні оборонні потреби.

Київ також пропонує обмін: допоможе в захисті від безпілотників в обмін на більш потужні системи протиповітряної оборони, які необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами.

Крім того, Україна розраховує на дипломатичну підтримку країн Близького Сходу в питанні припинення війни з Росією, адже деякі з них мають тісні відносини з Москвою.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.