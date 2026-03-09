Через війну на Близькому Сході ціни на нафту перевищили $100 за барель

Новини

Getty Images / «Бабель»

Світові ціни на нафту різко зросли й перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє The New York Times.

Після відкриття торгів у неділю ввечері ціна еталонної марки Brent crude oil на короткий час перевищила $110 за барель. Наразі нафта приблизно на 50% дорожча, ніж до початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

На тлі подорожчання енергоносіїв різко впали фондові ринки в Азії. У Японії та Південній Кореї ключові індекси знизилися приблизно на 6%. Ф’ючерси на американські індекси S&P 500, Nasdaq Composite та Dow Jones Industrial Average впали приблизно на 1,5%.

Трейдери побоюються перебоїв із постачанням нафти з Перської затоки. Ормузька протока біля південного узбережжя Ірану вже понад тиждень залишається заблокованою. Через неї зазвичай проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та значні обсяги газу.

Подорожчання енергоносіїв уже вплинуло на ціни на пальне у США. Середня вартість галона бензину зросла приблизно на 16% від початку війни — до $3,45, а ціни на дизельне пальне піднялися на 22%.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.