Axios: США та Ізраїль обговорюють варіанти, як захопити запаси збагаченого урану Ірану

Новини

Getty Images / «Бабель»

США та Ізраїль обговорюють можливість відправити спецпризначенців до Ірану, щоб захопити його запаси збагаченого урану.

Про це пише Axios.

Ідеться про приблизно 450 кг урану, збагаченого до 60%. Цього може вистачити для створення ядерної зброї, якщо матеріал довести до військового рівня.

Вилучення іранського збагаченого урану вимагатиме присутності американських або ізраїльських військових на території Ірану, зокрема на добре укріплених підземних об’єктах.

Адміністрація Трампа розглядає два варіанти: вивезти уран з Ірану або розбавити його на місці за участі ядерних експертів, ймовірно, з МАГАТЕ.

Поки незрозуміло, чи це буде операція США, Ізраїлю або спільна місія. У будь-якому разі її можуть провести лише тоді, коли іранські військові вже не становитимуть серйозної загрози.

На брифінгу в Конгресі 3 березня державного секретаря Марко Рубіо запитали, чи буде в безпеці збагачений уран Ірану. «Людям доведеться піти та отримати його», — сказав він, не уточнюючи, кому саме.

Паралельно у Вашингтоні розглядають інші варіанти тиску на Іран — наприклад, захоплення стратегічного нафтового острова Харк, через який проходить більшість іранського експорту нафти.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.