Президент ОАЕ заявив, що його країна перебуває у стані війни

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив, що його держава перебуває у стані війни. Країну з 28 лютого обстрілює Іран на тлі атак США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян зʼявився на публіці вперше відтоді, як Іран почав атакувати територію ОАЕ. Він відвідав госпіталь, де лікуються постраждалі від авіаударів.

Президент ОАЕ сказав, що держава перебуває у стані війни, але не є «легкою здобиччю». Шейх додав, що Емірати «виконають свій обовʼязок перед усіма громадянами» і «захищатимуть кожного».

Після того як президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв не атакувати сусідні країни, якщо з їхніх територій не будуть завдавати ударів, в ОАЕ продовжували лунати вибухи. Уранці через атаку іранського дрона призупиняв роботу аеропорт Дубая.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

У Міноборони ОАЕ повідомили, що внаслідок атак Ірану 28 лютого загинули троє людей. Ще десятки постраждали. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник, з яких 506 були перехоплені, а 35 впали на території країни.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.