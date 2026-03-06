CNN: США мають розвіддані, що Китай готується надати Ірану фінансову допомогу і компоненти до ракет

Новини

У розвідки США є інформація, що Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу та передати запчастини й компоненти для ракет.

Про це пише CNN з посиланням на три джерела.

Медіа зазначає, що досі Китай не бажав втручатися у війну на Близькому Сході. Країна сильно залежить від іранської нафти й тисне на Тегеран, аби той забезпечив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

«Китай обережніший у своїй підтримці Ірану. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона ставить під загрозу його енергопостачання», — сказало одне з поінформованих джерел.

CNN звернулося по коментар до ЦРУ та посольства Китаю у Вашингтоні, у Центральному розвідувальному управлінні коментувати інформацію відмовилися.

Перед цим голова Пентагону Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито «не є факторами» у війні з Іраном. Водночас, за даними джерел CNN, Росія надає Ірану розвіддані про розташування і переміщення американських військ, кораблів і літаків на Близькому Сході. Про це раніше також писало The Washington Post.

У розвідці США вважають, що це підтверджують удари Ірану по тимчасових обʼєктах американських військ у країнах Перської затоки. Так, 1 березня Іран атакував ударним дроном такий обʼєкт американських військових у Кувейті. Тоді загинули шестеро людей, повідомляє CNN.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». В цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник ударив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Станом на ранок 4 березня відомо про 870 загиблих, з них 787 — в Ірані. У США кажуть, що атакували 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет і 2 000 дронів.