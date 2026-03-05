Іран атакував аеропорт в Азербайджані — двоє поранених

Новини

Іран вперше атакував Азербайджан, відомо про двох поранених унаслідок атаки. Іранського посла в Азербайджані викликали до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомило МЗС Азербайджану.

За даними відомства, один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань», інший — поблизу шкільного корпусу в селі Шекерабад. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Азербайджан назвав інцидент порушенням норм міжнародного права та закликав Іран пояснити ситуацію та вжити заходів. Міністерство також зазначило, що залишає за собою право на відповідь.

Міністерство оборони Туреччини учора, 4 березня, також повідомило про збиття балістичної ракети, яка була запущена з території Ірану та прямувала до повітряного простору країни.

У турецькому Міноборони наголосили, що залишають за собою право реагувати на «будь-які ворожі дії стосовно країни», і закликали інші держави уникати дій, що можуть призвести «до подальшого поширення конфліктів у регіоні».

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник ударив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Станом на ранок 4 березня відомо про 870 загиблих, з них 787 — в Ірані. У США кажуть, що атакували 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових, а також бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет і 2 000 дронів.