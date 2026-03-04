Зеленський про наступні переговори зі США та Росією: Необхідних сигналів поки що немає

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Через бойові дії на Близькому Сході Україна не отримала сигналів про проведення наступних мирних переговорів у тристоронньому форматі.

Про це у вечірньому відеозверненні 4 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що переговори продовжать, щойно дозволять безпекова ситуація і загальний політичний контекст. Україна до цього готова.

Раніше «Суспільне» з посиланням на джерело в українській делегації писало, що дата і місце переговорів України, Росії та США поки що невідомі, тож їх відклали.

Зеленський казав, що спочатку тристороння зустріч планувалася на 5—6 березня в Абу-Дабі. Згодом він припускав, що через ескалацію на Близькому Сході її можуть перенести до Женеви або іншого міста в Європі. Також серед варіантів для зустрічі — Туреччина.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.