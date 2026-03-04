Путін на зустрічі із Сіярто пообіцяв звільнити з російського полону двох угорців, які воювали за Україну

Новини

Путін заявив, що звільнить двох українських військовослужбовців з угорським громадянством, які потрапили в полон до Росії.

Таку обіцянку він дав міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто, який приїхав до нього у Москву, передають російські медіа.

Ідеться про жителів Закарпаття, які мають й українське, й угорське громадянство. Путін дозволив Сіярто забрати їх до Угорщини одразу після зустрічі. Він назвав цих людей «примусово мобілізованими».

Перед цим Угорщина викликала посла України в Будапешті через нібито насильницьку мобілізацію двох угорців на Закарпатті. Сіярто назвав мобілізацію в Україні «відкритим полюванням на людей».

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення Путіним двох полонених, але наголосило, що Росія та Угорщина не вперше використовують тему військовополонених для політичних маніпуляцій.

У коментарі «Радіо Свободі» МЗС зазначило, що українській стороні не надали інформації про військових, яких РФ планує передати Угорщині. З цієї причини до МЗС запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини. Україна також звернеться із запитом на доступ до військових, яких повернули.

У Міністерстві відзначили, що питання звільнення полонених може бути використане як елемент «політичного піару» — за місяць в Угорщині мають відбутися парламентські вибори, на яких, за результатами опитувань, опозиційна партія «Тиса» випереджає правлячу партію «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Закиди Угорщини про мобілізацію в Україні

Торік у липні МЗС Угорщини викликало українського посла через смерть мешканця з угорським громадянством Йосипа Шебештеня, якого нібито побили військовослужбовці ТЦК.

Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр стверджував, що працівники ТЦК після затримання угорця побили його залізним прутом, тоді заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру.

У Командуванні Сухопутних військ заявили, що Шебештень був громадянином України, мобілізованим на законних підставах, але згодом він самовільно залишив розташування військової частини без зброї та звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження у нього не виявили жодних тілесних ушкоджень, діагностувавши гостру реакцію на стрес, згодом чоловіка госпіталізували у психіатричний заклад. Уже через два тижні після цього він помер унаслідок тромбоемболії легеневої артерії.