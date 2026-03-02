Зеленський: Війна на Близькому Сході поки не вплинула на поставки зброї Україні, але це можливо

Новини

Від США та Європи поки не було сигналів, що війна на Близькому Сході може вплинути на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України, зокрема і дефіцитних ракет PAC-3 для Patriot.

Про це сказав Володимир Зеленський у розмові з журналістам.

Війна на Близькому СХоді і її вплив на Україну

Водночас, за його словами, тривала війна може впливати на кількість ППО для України.

Він також зазначив, що тристороння зустріч України, Росії та США планується на 5—6 березня в Абу-Дабі й через війну на Близькому Сході її поки не скасовували,

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч саме в Абу-Дабі у звʼязку з бойовими діями. Серед варіантів для зустрічі Туреччина і Швейцарія.

Зеленський додав, що поки ніхто з партнерів чи країн Близького Сходу напряму не звертався до України по допомогу в збитті іранських дронів. Але Україна готова ділитися своїм досвідом.

Інші заяви Зеленського

Також президент сказав, що Україна не говорить з РФ про обмін маленьких територій на кордоні, захоплених росіянами, на велику територію Донеччини, яка зараз підконтрольна Україні.

За словами Зеленського, Росія готує нову хвилю атак, буде бити по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню.

Президент розповів, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо в розмові із Зеленським погодився зустрітись в Україні.

«Я не дуже зрозумів потім реакцію, що ми готові зустрітись в іншій країні. Я думаю, що це неправильно. Тут нафтопровід, для чого нам їхати кудись?» — прокоментував він.

Зеленський також зреагував на те, що президентка Євркомісії Урсула Фон дер Ляєн не змогла окреслити дату вступу України до ЄС. Він нагадав, що за кілька днів Україна технічно буде готова до відкриття всіх 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС.

«Це ми готові, але не всі лідери ЄС. Ви знаєте, хто блокує», — сказав президент.

Війна на Близькому Сході

Зранку суботи, 28 лютого, США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Він загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, в аеропортах Дубая та Абу-Дабі (ОАЕ) через іранські атаки загинула одна людина, 11 постраждали.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь.

Іранський дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. BBC пише, що ніхто не постраждав, є лише незначні пошкодження. Напередодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру. Гілі казав, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки «невибірковою» є іранська відповідь.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.