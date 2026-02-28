Bloomberg: Росія планує вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донеччину

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Російські чиновники дедалі більше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ неготовий поступитися територією для досягнення угоди.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, блихькі до Кремля.

Співрозмовники агентства вважають переговори, заплановані на наступний тиждень, вирішальними, аби зрозуміти, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни. Росія, ймовірно, вийде з переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступку, сказали вони.

За словами джерел, Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з Донецької області. Після цього за планом відбудеться президентський саміт між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для підтвердження угоди, що призведе до взаємного відведення російської та української армій, повідомило джерело.

Також РФ згодна на моніторинг перемирʼя під керівництвом США, хоча виступає проти іноземних військ в України. Крім того, Росія готова відмовитись від вимоги обмежити чисельність української армії.

Майбутнє окупованої Росією Запорізької АЕС в Україні також залишається предметом переговорів. Росія підтримує тристоронній розподіл електроенергії, виробленої на станції, між нею, США та Україною, тоді як Київ виступає за розподіл 50/50 зі США, які матимуть право вільно ділитися електроенергією з Москвою.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ да США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.