The Atlantic: Наприкінці січня російський дрон залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Ілон Маск наказав заблокувати росіянам Starlink

Новини

Наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник обійшов українські системи ППО та летів над урядовим районом Києва в напрямку будівлі Офісу президента. Це стало приводом для того, аби Україна звернулася до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink росіянам.

Про це пише журналіст Саймон Шустер в матеріалі The Atlantic, з посиланням на джерела.

Безпілотник летів так низько, що чиновники на сьомому поверсі будівлі Кабінету міністрів могли бачити, як він пролітає під їхніми вікнами. «Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: «Що це, чорт забирай, було?», – згадував один урядовець. За словами одного з українських чиновників, російський безпілотник БМ-35 врізався в сусдіню будівлю і завдав незначних пошкоджень — ніхто не постраждав.

Невдовзі після цієї атаки українські чиновники звернулися безпосередньо до Ілона Маска по допомогу: попросили заблокувати росіянам термінали Starlink. Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров надав Маску докази, що російські війська використовують Starlink, щоб керувати своїми далекобійними дронами, зокрема й тим, що залетів в урядовий квартал.

Під час серії переговорів з Маском та його командою українці запропонували план, як заблокувати росіянам Starlink. Компанія SpaceX, що керує мережею Starlink, потім розробила «білий список» українських користувачів і заблокувала доступ для росіян.

Джерело, знайоме з реалізацією плану, розповіло Шустеру, що програмне забезпечення для «білого списку» створили приблизно за день. Команда SpaceX, яка стояла за цим, отримала чіткі інструкції від свого керівництва: «Жодних обмежень. Зніміть рукавички. Використовуйте Starlink для будь-чого, щоб допомогти Україні». Навіть усередині компанії була плутанина щодо того, що саме мотивувало Маска. Але джерело каже, що точно було політичне рішення з боку Ілона Маска.

Блокування Starlink росіянам

З понеділка, 2 лютого, в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink. Рішення впроваджують разом зі SpaceX. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми. Перебої в роботі Starlink підтвердила і низка російських «військкорів», писала «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink у лавах російської армії «просто не існує» і «багато чого, зокрема й бойове управління, було повʼязане з ним».

Головне управління розвідки повідомляло, що після відключення Starlink 2 лютого росіяни шукають заміну, проте наразі її немає. Окупанти використовують термінали звʼязку «Газпром», які працюють через російські супутники «Ямал» — їх на орбіті всього пʼять. Такої кількості не вистачає, аби покрити весь фронт, а термінали не ретранслюють відео і дають низьку якість звʼязку.

Відсутність в росіян стабільного звʼязку дала змогу ЗСУ перейти в наступ на Олександрівському напрямку — щоб зівраати наступ росіян на Дніпропетровщину і Запоріжжя. Українські десантники звільнили понад 300 км² території.