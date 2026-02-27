Держдеп США дозволив працівникам посольства в Ізраїлі покинути країну через безпекові ризики

Новини

Державний департамент США дозволив допоміжному персоналу американського посольства в Ізраїлі та членам їхніх сімей покинути країну на тлі безпекових ризиків у регіоні.

Про це йдеться в заяві посольства 27 лютого.

Там додали, що держслужбовцям США можуть обмежити або заборонити поїздки до певних районів Ізраїлю, Єрусалиму та Західного берегу.

Громадянам США рекомендують покинути Ізраїль, «поки доступні комерційні рейси».

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі того ж дня розіслав своїм колегам листа, в якому оголосив, що ті, кому дозволили виїхати з Ізраїлю, «повинні зробити це сьогодні», пише The New York Times. За словами Хакабі, «панікувати не варто», але забронювати авіаквитки слід якомога швидше.

Посол зазначив, що рішення ухвалили «з надмірної обережності» після консультацій із Державним департаментом. Він наголосив, що безпека працівників є пріоритетом.

NYT зазначає, що дозвіл співробітникам посольства покинути Ізраїль свідчить, що США готують удар по Ірану. Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства в Лівані — на території цієї країни діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла».

Нещодавно Politico писало, що старші радники президента США хочуть, щоб Ізраїль першим завдав удару по Ірану — ще до можливого вступу американських військ у війну.

За їхніми словами, в адміністрації вважають, що ізраїльська атака може спровокувати Іран на відповідь. А це допоможе Білому дому отримати ширшу підтримку громадян США для можливого удару.

Чому США хоче атакувати Іран

Напруження між Іраном та США посилилось через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорювати скасування санкцій. Вже 20 лютого Трамп заявив, що протягом наступних 10 днів світ дізнається, чи зможуть США досягти ядерної угоди з Іраном, чи вдадуться до військових дій.

26 лютого в Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США та Іраном, який не був успішним. Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня.

Тим часом США нарощують військову присутність на Близькому Сході. У регіоні вже зосередли два авіаносні ударні угруповання, десятки винищувачів, розвідувальні літаки та літаки-дозаправники — це найбільша концентрація американської військової сили в регіоні з 2003 року. Також за два дні до переговорів США відправили до Ізраїлю групу винищувачів F-22 Raptor.