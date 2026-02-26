Голова САП Клименко: СБУ блокувала можливість платної камери для детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька

Новини

Служба безпеки України блокувала можливість платної камери для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька.

Про це заявив голова САП Олександр Клименко під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики 26 лютого.

«У нас також була оперативна інформація про те, що платні камери для Руслана та його батька недоступні через блокування Службою безпеки. І нам передали такий меседж, що директор має їхати до голови Служби, щоб вирішити це питання», — сказав Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив це і сказав, що сприяв тому, аби змінити це. Зрештою батько Магамедрасулова отримав камеру з поліпшеними умовами, а сам детектив перебував у безкоштовній камері «з неприємними сусідами».

Про це стало відомо на суді над ексміністром енергетики і юстиції Германом Галущенком 17 лютого. Прокурор САП зачитав переписку з телефона Галущенка, де його тодішній заступник у Мінʼюсті Євген Пікалов писав, що СБУ попросила його розмістити Магамедрасулова в камері з поганими умовами. Трохи згодом Пікалов прислав Галущенку фото камери. Галущенко у відповідь надіслав «+».

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов оголосив на засіданні повний текст повідомлення від Пікалова до Галущенка, датованого 21 липня 2025 року — на той момент Герман Галущенко був на посаді очільника Мінʼюсту лише шостий день:

«Поступило прохання СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, імовірно, оберуть запобіжний захід і завтра привезуть на Лукʼянівське СІЗО. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами. Наче фігурант хамив працівникам СБУ під час обшуків. Зараз працівники СБУ їдуть до керівництва СІЗО на нараду».

На засіданні парламентського комітету Пікалов підтвердив, що до його підлеглих звернулися із СБУ з проханням про погану камеру для Магамедрасулова ще до того, як детектива відправили в СІЗО. Але прізвищ працівників Служби безпеки він не знає.

Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що Руслан Магамедрасулов жив у камері СІЗО з розбитим вікном до візиту омбудсмана. Пікалов запевнив, що вперше почув про це.

Він каже, що камера детектива була «не найгіршою» і на час перевірки у приміщенні була температура +21 °C. За його словами, камери по сусідству були гіршими — там пліснява є всюди, а у детектива була лише у санвузлі.

Пікалов також заявив, що надіслав фото камери для Магамедрасулова Галущенку, щоб лише показати який вона має вигляд.