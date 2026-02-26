Politico: У Білому домі вважають, що краще, якщо Ізраїль першим вдарить по Ірану

Новини

Старші радники президента США Дональд Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим завдав удару по Ірану — ще до можливого вступу американських військ у війну.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох співрозмовників.

За їхніми словами, в адміністрації вважають, що ізраїльська атака може спровокувати Іран на відповідь. А це допоможе Білому дому отримати ширшу підтримку громадян США для можливого удару.

У Вашингтоні враховують результати опитувань: американці, зокрема виборці-республіканці, підтримують зміну режиму в Ірані, але не готові миритися зі втратами серед військових США. Саме тому команда Трампа прораховує не лише військові, а й політичні наслідки можливого удару.

Попри бажання, щоб Ізраїль діяв першим, джерела називають найімовірнішим сценарієм спільну операцію США та Ізраїлю.

США вже зосередили на Близькому Сході два авіаносні ударні угруповання, десятки винищувачів, розвідувальні літаки та літаки-дозаправники — це найбільша концентрація американської військової сили в регіоні з 2003 року.

Серед варіантів, які розглядає Вашингтон, — обмежений удар, що мав би змусити Іран піти на угоду, або масштабніша операція, якщо домовленостей не буде. Цілями можуть стати ядерні обʼєкти, балістична інфраструктура, а також ліквідація верхівки влади, включно з аятолою Алі Хаменеї.

Чому США хоче атакувати Іран

Напруження між Іраном та США посилилось через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорювати скасування санкцій. Вже 20 лютого Трамп заявив, що протягом наступних 10 днів світ дізнається, чи зможуть США досягти ядерної угоди з Іраном, чи вдадуться до військових дій.