Зеленський: Нова зустріч України, РФ і США очікується на початку березня

Telegram / Zelenskiy / Official

Представники України та США зустрінуться 26 лютого, основна тема розмови — пакет допомоги для відновлення України.

Про це повідомив журналістам президент Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити деталі цього пакета. Також у нього буде зустріч з міністром економіки США.

Серед інших питань — підготовка до тристоронньої зустрічі з РФ, яка очікується на початку березня, й обмін військовополоненими.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ да США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але у питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.