Reuters: Іран наближається до угоди про купівлю надзвукових протикорабельних ракет у Китаю

Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю протикорабельних крилатих ракет. США тим часом розгортають масштабні військово-морські сили поблизу узбережжя Ірану напередодні можливих ударів по країні.

Про це пише Reutеrs із посиланням на джерела.

Угода про ракети CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена. Ці надзвукові ракети мають дальність польоту майже 290 кілометрів і призначені для обходу корабельних засобів оборони, адже летять низько і швидко. Їхнє розгортання значно посилить ударні можливості Ірану та становитиме загрозу для військово-морських сил США в регіоні, заявили два експерти зі зброї.

Переговори з Китаєм про купівлю систем, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні. За словами двох представників служб безпеки, коли минулого літа переговори ввійшли в завершальну стадію, до Китаю прибули високопоставлені іранські військові та урядовці, серед яких був заступник міністра оборони Ірану Масуд Ораї. Про візит Ораї раніше не повідомлялося.

Reuters не зміг встановити, скільки ракет може передбачати потенційна угода, яку суму Іран погодився заплатити та чи реалізує Китай домовленість з огляду на зростання напруженості в регіоні.

Якщо передача відбудеться, ці ракети стануть одними з найсучасніших видів військової техніки, які Китай коли-небудь постачав Ірану, і порушать ембарго ООН на поставки зброї, запроваджене у 2006 році. Санкції призупинили у 2015-му в межах ядерної угоди зі США та їхніми союзниками, а торік у вересні їх знову відновили.

За кілька днів до цього FT писав, що Іран підписав із Росією таємну угоду на €500 мільйонів про закупівлю озброєння для відновлення систем ППО, пошкоджених торік під час війни з Ізраїлем.

Що передувало

Іран зараз перебуває в напружених стосунках зі США, оскільки країни не можуть дійти згоди щодо ядерної угоди. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорити скасування санкцій.

20 лютого Трамп дав Ірану 10—15 днів, щоб той погодився на ядерну угоду, інакше «стануться погані речі».