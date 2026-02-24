СБУ затримала перших підозрюваних у реєстрації Starlink для росіян. Їм загрожує довічне увʼязнення

Новини

На Одещині затримали чоловіка і жінку, яких підозрюють у незаконній реєстрації терміналів Starlink на себе, щоб ці системи могли використовувати військові РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, двох жителів Ізмаїлу — 36-річного безробітного чоловіка та його 28-річну безробітну співмешканку — росіяни завербували через телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

Їм обіцяли виплатити по $30 за реєстрацію кожного термінала Starlink, які використовують російські військові.

Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми й інших. Зокрема, для «походу в ЦНАП», де верифікують Starlink, вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Чоловіку і жінці оголосили підозру в державній зраді, за це їм загрожує довічне увʼязнення. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Обоє фігурантів наразі під вартою.

У СБУ попереджають, що окупанти вдаються до маніпуляцій, щоб зареєструвати Starlink. Зокрема, вони розміщують оголошення в інтернеті, видають себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та не піддаватися на подібні провокації.